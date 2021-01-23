نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بنها ومصر للتأمين والاميرية والشمس في القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة العاشرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة للقسم الثالث عن بنها على فريق طوخ بهدف نظيف سجله ويليام في الشوط الأول.

وفاز فريق الأميرية على فريق ايروسبورت بهدف دون رد سجله محمد جمال من ركلة جزاء

فاز فريق مصر للتأمين على فريق اسكو بهدف نظيف سجله محمد زكي

تعادل فريق ألماظة مع فريق العبور

بثلاثة أهداف لكل منهما سجل اسلام

الباز وحسن عثمان ومصطفى عبد الجواد للماظة وسجل أهداف العبور

احمد سابق هدفين ومصطفى نصر هدف

تعادل فريق بهتيم مع فريق اتحاد الشرطة بهدفين لكل منهما

تعادل فريق المرج مع فريق الغابه بدون أهداف

تعادل فريق البلاستيك مع فريق قليوب بدون أهداف

فوز فريق الشمس على فريق سراى القبه بثلاثة أهداف نظيفة

الترتيب

1-بنها20 نقطة

2- اسكو 16 نقطة

3- الغابه 16 نقطة

4- مصر للتأمين 15 نقطة

5- البلاستيك 15 نقطة

6- العبور 13 نقطة

7- المرج 13 نقطة

8- الشمس 12 نقطة

9- اتحاد الشرطة 11 نقطة

10- ألماظة 11 نقطة

11- الأميرية 10 نقاط

12- طوخ 9 نقاط

13- بهتيم 8 نقاط

14- ايروسبورت 6 نقاط

15- سراى القبه 3 نقاط

16- قليوب نقطتين