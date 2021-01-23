باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن صفوف الأبيض خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

طلب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد مع مدافع متميز يتم الاعتماد عليه خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

وأبدى المدرب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض عدم اقتناع بمستوى محمد عبدالسلام، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

من جانبه وافق المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على فكرة رحيل محمد عبد السلام مدافع الأبيض في الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.