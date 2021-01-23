مسحة كورونا وإنذار شديد اللهجة.. سموحة يستعد لمواجهة المقاولون

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة للمسحة الطبية الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل 72 ساعة من مواجهة المقاولون اللعرب وفقا لتعليمات مسئولى اتحاد الكرة.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة بقيادة أحمد سامى صفحة مباراة بيراميدز الأخيرة فى الدورى من أجل التحضير لمباراته ضد المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدورى العام حيث يتدرب الفريق اليوم بدون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة المقبلة.

وقرر المدير الفنى "للموج الأزرق" طى صفحة مباراة بيراميدز تماما وعدم التركيز عليها وذلك للتحضير للمواجهات المقبلة، خاصة أن المشوار مازال طويلًا وسموحة لديه هدف يسعى لتحقيقه.

ووجه أحمد سامى انذارا شديد اللهجة إلى لاعبيه بسبب الأخطاء الدفاعية التى ارتكبت فى مباراة بيراميدز أمس والتى تسببت فى فقدان نقطتين رغم الأداء الجديد من الفريق طوال المباراة.