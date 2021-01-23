منافس الأهلي.. الدحيل يعير يوسف المساكني إلى العربي القطري

أعلن نادي العربي القطري، تعاقده مع التونسي يوسف المساكني، لاعب الدحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

وكان الدحيل قد أعلن عن تمديد عقد يوسف المساكني لمدة موسمين أخرين، واتفقت الإدارة مع اللاعب التونسي على إعارته إلى العربي القطري.

وكتب الحساب الرسمي لنادي العربي: "تم التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني على سبيل الإعارة من نادي الدحيل لمدة موسم ونصف ". وأضاف: "وتتقدم إدارة النادي بالشكر لإدارة نادي الدحيل الرياضي على هذا التعاون".

ووقع اللاعب التونسي، على عقد الإعارة، في حضور الشيخ تميم بن فهد آل ثاني رئيس النادي العربي، وسعود الجاسم رئيس جهاز كرة القدم.

ويحتل العربي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 20 نقطة، من 15 مباراة.

وأسفرت القرعة، التي أجريت في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية، يوم الأربعاء الماضي، عن مواجهة عربية خالصة بين الأهلي المصري والدحيل القطري، في الدور ربع النهائي، وسيلتقي الفائز منهما بـ بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا قي الدور قبل النهائي.