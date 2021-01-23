إسبانيا تقسو على أوروجواي 23/38 وتقترب من التأهل لربع نهائي مونديال اليد

حقق المنتخب الإسبانى لكرة اليد فوزاً ساحقاً على منتخب أوروجواي بنتيجة 38-23 فى ثاني جولات المنتخبين بالمجموعة الأولى خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ضمن منافسات الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021، وتضم المجموعة الأولى كل من: المجر وبولندا وأسبانيا وألمانيا والبرازيل وأوروجواي.

وظهر الماتادور الإسبانى الذى اتسم أدائه بالسرعات العالية وقوة التصويبات والدفاع المنظم في الشوط الأول بمستوى مميز للغاية، وفشل لاعبي أوروجواي فى التعامل مع المهارات الخاصة الإسبانية، ولم يختلف الوضع كثيرًا في الشوط الثاني، وواصل هيمنته مع وضوح فارق الإمكانيات الكبير بين المنتخبين، ليحقق الماتادور الفوز في النهاية.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط وتصدر المجموعة بينما حل المنتخب المجرى في المركز الثاني برصيد 6 نقاط في المقابل استمر تجمد رصيد أوروجواي في المركز السادس والأخير بدون نقاط.

وكان المنتخب الإسباني نجح في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على الماكينات الألمانية بالدور الأول من المجموعة، وقدّم أداءً مميزًا للغاية.