القائم يتعاطف مع أسوان ويمنع الزمالك من هدفين فى شوط أول سلبي

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول أمام أسوان بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط زملكاوى واحتسب محمد يوسف حكم اللقاء ركلة حرة لصالح إمام عاشور بعد إرتكاب أحد لاعبى أسوان خطأ وفى الدقيقة الثانية أحرز مصطفى محمد هدف الزمالك الأول بعدما تلقى تمريرة من أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء سددها فى الشباك وتم إلغاؤه من قبل حكم اللقاء بعد الرجوع الى تقنية الفيديو.

ونجح أحمد سالم صافى فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء وواصل الفارس الأبيض الضغط على الخطوط الخلفية وإمتلاك منتصف الميدان.

وحصل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 12 على ركلة حرة بعد تعرضه للسقوط وسدد مصطفى محمد كرة قوية برأسه تمر إلى جوار مرمى عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

حاول آبيرى لاعب أسوان اختراق دفاعات الزمالك فى الدقيقة 16 ونجح طارق حامد فى تشتيت الكرة من أمام أقدامه وحصل أحمد فتوح على ضربة ركنية وأنقذت العارضة هدفا محققا فى الدقيقة 18 بعدما سدد يوسف اوباما برأسه قوية وسدد إمام عمر فى الدقيقة 22 كرة قوية تعلو العارضة.

وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة من المغربي أشرف بنشرقى امام منطقة الجزاء وتعلو العارضة وفى الدقيقة 32 تصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لفرصة هدف محقق بعدما سدد محمد أسامة لاعب اسوان كرة قوية داخل منطقة الجزاء.

ومرر فى الدقيقة 36 احمد سيد زيزو كرة عرضية ليسددها مصطفى محمد برأسه قوية تعلو العارضة وفى الدقيقة 41 أنقذ القائم فريق أسوان من فرصة هدف أول محقق بعدما سدد يوسف أوباما الكرة برأسه قوية تصطدم فى القائم ويمسكها عمر رضوان حارس زهرة الجنوب بصعوب وفى الوقت بدل الضائع رفض حكم الفيديو احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعى لمس اليد.

واضطر حكم اللقاء محمد يوسف الى إيقاف المباراة بعد إصطدام عمر رضوان حارس مرمى أسوان بزميله من أجل الخضوع الى العلاج