عمرو فتحي: ذاكرنا ونجحنا في مواجهة بيلاروسيا .. وسلوفينيا الأصعب

قال عمرو فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ، الفوز علي بيلاروسيا مهم جدا في طريق التأهل، والحمد لله جاء بشكل رائع اكد قوة الفراعنة بعد عمل شاق استطاع المدير الفني مذاكرة المنافس جيدا وحفظه مع لاعبيه وطبق ما ذاكره في الملعب ونجح في الفوز باريحية، وقدمنا مستوي رائعاً اسعدنا جميعا وباذن الله القادم افضل .
واشار الي انه توقع طريقة لعب المنافس بعدما شاهده علي الطبيعة خلال مبارياته في مجموعة الإسكندرية التي كان مسئولا عنها.
وتوقع عمرو فتحي مواجهة أصعب بكثير مع سلوفينيا من كل المواجهات السابقة خاصة أنها حياة أو موت للفريق الأوروبي الكبير الذي يضم كوكبة من المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية، وهذا طبيعي كونه من منتخبات الصف الأول في العالم.
ولكن بإذن الله يستطيع منتخبنا الفوز عليه بعد الروح الرائعة والمستوى الفني الراقي الذي أصبح عليه رجال مصر.
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