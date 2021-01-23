فاركو يقسو علي الجزيرة بثلاثية في القسم الثاني

دخل الجزيرة المباراة بتشكيل مكوم من : محمود عبد المنصف، وشهاب الدين محمد صلاح، وإسماعيل محمد إسماعيل، وكريم رأفت، ومحمد عامر عبد العاطي، وعبد الرحمن كاستيلو، وعبد الرحمن محمد شحاتة، واحمد سمير عبد الوهاب، و أحمد عبد العال السيد، ومحمد السيسي، ومحمد رزق.



بينما دخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من: محمود السيد، ومحمد سعيد، وأحمد عوض، ومحمد السيد عبد المنعم، وأحمد سعيد، وهشام فتح الله، وجابر كامل، وبلال جمال، وأنطوني لوكاسا، وشريف اشرف، ومحمد زكريا .



أحرز ثلاثية فاركو محمد شيكا، وأنطوني لوكساه، وحسن طارق، ليرفع فاركو رصيدة للنقطة الرابعة عشر، ويتوقف رصيد الجزيرة عند النقطة العاشرة.

أدار اللقاء تحكيميا أحمد صالح حكم ساحة وعاونة أحمد مصطفي مساعد أول، ومنصور حسن مساعد ثان، وأحمد خضر حكم رابع