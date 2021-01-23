نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الأحد ، لقاءات الجولة الثامنة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثانية و الربع وتشهد إقامة 7 لقاءات .

غزل دمياط و أبو شحاتة



يتطلع الأول لحصد الفوز للهروب من منطقة أخر الجدول ، حيث يمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما أبو شحاتة فلديه طموح الفوز للبقاء بالمربع الذهبي ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة .

الرباط و النوبة



يتطلع الأول لحصد الفوز لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام أبو شحاتة ، ويمتلك 11 نقطة يحتل بهم المركز السابع ، أما فريق النوبة فيمتلك نفس عدد النقاط و يحتل المركز الخامس .

غزل السويس و رأس البر



يأمل الفريق السويسي لحصد أول إنتصار ، ووقف نزيف النقاط ، حيث يحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما رأس البر فيمتلك 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع . يأمل الفريق السويسي لحصد أول إنتصار ، ووقف نزيف النقاط ، حيث يحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما رأس البر فيمتلك 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع . ميت الخولي و أبو صوير



يتطلع الأول لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام رأس البر ، ويمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز العاشر ، أما أبو صوير فيمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر . بورفؤاد و كهرباء الإسماعيلية