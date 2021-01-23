الرياضة

تعرف على مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الأحد ، لقاءات الجولة الثامنة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثانية و الربع وتشهد إقامة 7 لقاءات .

غزل دمياط و أبو شحاتة

يتطلع الأول لحصد الفوز للهروب من منطقة أخر الجدول ، حيث يمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما أبو شحاتة فلديه طموح الفوز للبقاء بالمربع الذهبي ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة .

الرباط و النوبة

يتطلع الأول لحصد الفوز لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام أبو شحاتة ، ويمتلك 11 نقطة يحتل بهم المركز السابع ، أما فريق النوبة فيمتلك نفس عدد النقاط و يحتل المركز الخامس .

غزل السويس و رأس البر 


يأمل الفريق السويسي لحصد أول إنتصار ، ووقف نزيف النقاط ، حيث يحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما رأس البر فيمتلك 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع .

ميت الخولي و أبو صوير

يتطلع الأول لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام رأس البر ، ويمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز العاشر ، أما أبو صوير فيمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر .

بورفؤاد و كهرباء الإسماعيلية 


مباراة هامة يتطلع فيها الأول لحصد الفوز من أجل العودة لمنافسات القمة ، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة ، أما كهرباء الإسماعيلية فيتطلع للبقاء بالقمة ويمتلك 19 نقطة .

دمياط و الشهداء

يمتلك دمياط 11 نقطة يحتل بهم المركز الثامن ، أما الشهداء فيتطلع للوصول للقمة ويحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة .

سماد السويس و القنطرة غرب

يعاني الفريق الأول من تراجع المستوى ، حيث يحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط ، أما القنطرة غرب فيحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة .

ترتيب المجموعة السابعة:

1- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
2- الشهداء 15 نقطة
3- أبو شحاتة 14 نقطة
4- بورفؤاد 12 نقطة
5- النوبة 11 نقطة
6- القنطرة غرب 11 نقطة
7- الرباط و الأنوار 11 نقطة
8- دمياط 11 نقطة
9- رأس البر 10 نقاط
10- ميت الخولي 5 نقاط
11- المطرية 5 نقاط
12- غزل دمياط 4 نقاط
13- أبو صوير 4 نقاط
14- سماد السويس بلا نقاط
15- غزل السويس بلا نقاط

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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