نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي
غزل دمياط و أبو شحاتة
يتطلع الأول لحصد الفوز للهروب من منطقة أخر الجدول ، حيث يمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما أبو شحاتة فلديه طموح الفوز للبقاء بالمربع الذهبي ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة .
الرباط و النوبة
يتطلع الأول لحصد الفوز لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام أبو شحاتة ، ويمتلك 11 نقطة يحتل بهم المركز السابع ، أما فريق النوبة فيمتلك نفس عدد النقاط و يحتل المركز الخامس .
غزل السويس و رأس البر
يأمل الفريق السويسي لحصد أول إنتصار ، ووقف نزيف النقاط ، حيث يحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما رأس البر فيمتلك 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع .
ميت الخولي و أبو صوير
يتطلع الأول لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام رأس البر ، ويمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز العاشر ، أما أبو صوير فيمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر .
بورفؤاد و كهرباء الإسماعيلية
مباراة هامة يتطلع فيها الأول لحصد الفوز من أجل العودة لمنافسات القمة ، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة ، أما كهرباء الإسماعيلية فيتطلع للبقاء بالقمة ويمتلك 19 نقطة .
دمياط و الشهداء
يمتلك دمياط 11 نقطة يحتل بهم المركز الثامن ، أما الشهداء فيتطلع للوصول للقمة ويحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة .
سماد السويس و القنطرة غرب
يعاني الفريق الأول من تراجع المستوى ، حيث يحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط ، أما القنطرة غرب فيحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة .
ترتيب المجموعة السابعة:
1- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
2- الشهداء 15 نقطة
3- أبو شحاتة 14 نقطة
4- بورفؤاد 12 نقطة
5- النوبة 11 نقطة
6- القنطرة غرب 11 نقطة
7- الرباط و الأنوار 11 نقطة
8- دمياط 11 نقطة
9- رأس البر 10 نقاط
10- ميت الخولي 5 نقاط
11- المطرية 5 نقاط
12- غزل دمياط 4 نقاط
13- أبو صوير 4 نقاط
14- سماد السويس بلا نقاط
15- غزل السويس بلا نقاط