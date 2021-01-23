نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسارة شبان المراغة وتعادل قفط بالمجموعة الثانية للقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت قبل قليل منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي يشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

واسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق نادي الشعب بقوص، علي نظيره فريق نادي مكة المكرمة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب نادي قفط.

فيما خسر فريق نادي شبان المراغة علي ملعبه ووسط جمهوره، امام نظيره فريق اهلي المنشأة بثلاثين مقابل هدفين .

وفصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فريق نادي قفط، امام فريق مركز شباب سفاجا، التي جمعتهما بملعب الاخير.

فيما فصل التعادل السلبي نتيجة لقاء فريق مركز شباب ابوتيج، امام نادي الرحلات، التي استضافها ملعب الاول.

ونجح فريق نادي البداري، في تحقيق فوز كبير علي فريق مركز شباب نجوع مازن بسبعة اهداف مقابل هدفين.

وفاز فريق مركز شباب سوهاج، علي نظيره فريق نادي المراغة بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

1_شبان المراغة 16 نقطة

2_نادي قفط 15 نقطة

3_نادي اخميم 14 نقطة

4_شعب قوص 12 نقطة

5_ابو تيج 11 نقطة

6_البداري 11 نقطة

7_اهلي المنشأة 11 نقطة

8_المراغة10 نقاط

9_الرحلات 9 نقاط

10_مكة المكرمة 8نقاط

11_شباب البلينا 6نقاط

12_شباب سوهاج 5 نقاط

13_نجوع مازن نقطتين