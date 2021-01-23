نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز مركز شباب الحمام وتعادل الزهور والمصري بالقسم الثالث. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مركز شباب الحمام في حصد ثلاث نقاط غالية بعد الفوز علي الشرطة المطروحي بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.



أحرز هدف الفوز لشباب الحمام لاعبة خالد يسري، ليرفع الحمام رصيدة للنقطة السابعة، ويظل فريق الشرطة بدون رصيد من النقاط.



وعلي ملعب مركز شباب الهلال بمطروح تعادل فريقي الزهور والمصري السلوم 2/2 أحرز للمصري السلوم صلاح عطية، وكمال محمد.

بينما سجل هدفي الزهور إبراهيم منتصر، وعبد اللطيف عاطف.



بهذة النتيجة يرفع الزهور رصيدة للنقطة الثامنة، ورفع المصري السلوم أيضا رصيدة للنقطة الثامنة.



وكانت مباريات الجولة قد بدأت بالأمس بلقاء وحيد تعادل فيه مركز شباب برج العرب سلبيا مع مطروح .

وتختتم مباريات الجولة الأحد، بلقاء مركز شباب الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 4 نقاط وفريق الحرية صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط.



ترتيب المجموعة الثانية عشر



1- الحرية 9 نقاط

2- المصري السلوم 8نقاط

3- الزهور 8 نقاط

4- الهلال 7 نقاط

5- م.شباب الحمام 7نقاط

6- شباب الضبعة 4 نقاط

7- مطروح 2 نقطة

8-م.شباب برج العرب نقطة وحيدة

9- الشرطة بلانقاط