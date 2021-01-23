نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي سيراميكا كليوباترا خلال الفترة المقبلة.

حيث قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض محمد إبراهيم على جهاز الكرة بالقلعة البيضاء، لبحث إمكانية الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ورفض باتشيكو عودة محمد إبراهيم خلال الفترة المقبلة، في ظل تألق الثنائي إمام عاشور ويوسف أوباما، مع القلعة البيضاء.

وكان محمد إبراهيم، قد انتقل في بداية الموسم الحالي، من صفوف نادي مصر المقاصة إلى سيراميكا كليوباترا، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى الأهلى وبيراميدز في الصيف الماضي.