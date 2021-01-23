الثلاثاء القادم انطلاق مباريات الدور الثاني لمسابقة درع الوزارة لكرة اليد

تأهلت أندية صلالة والاتحاد وقريات والعروبة ومجيس وفنجاء والشباب إلى المرحلة الثانية لمنافسات مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2021 إثر فوزها في مباريات المرحلة الأولى في البطولة التي أقيمت مساء أمس الاول، حيث فاز صلالة على ظفار 23/21 وتغلب الاتحاد على النصر 23/14 وفوز قريات على مصيرة 49/15 وفوز العروبة على الطليعية 40/19 وفنجاء على صحار 28/26 وفوز الشباب على المصنعة 32/23 وفوز مجيس على صحم 42/5 .وسوف تقام مباريات الدور الثاني يوم الثلاثاء القادم حيث يلتقي صلالة مع الاتحاد ويتبارى السويق مع فنجاء ويلعب مجيس مع الشباب ويلتقي قريات مع العروبة .

وتلعب مباريات الدور الثاني والثالث بنظام خروج المغلوب وفي حال انتهت المباراة بالتعادل سيتم تطبيق المادة ( 2-2) مــن قانون اللعبة بتمديد المباراة إلى أشواط إضافية وستلعب الأندية الأربعـــة التي ستتأهـــل إلى الدور الثالث مـــع الأندية الأربعة المتأهلة سابقًا وهي مسقط وعمان والسيب وأهلي سداب، وسيتم إجراء قرعة بينها لمعرفة الأندية الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي.وتلعب مباريات الدور قبل النهائي الأندية الأربعة بطريقة الذهاب والإياب، وفي حال التعادل سيطبق نظام ولوائح لجنة المسابقات ويسمح للاعبي النادي من فئة الشباب بالمشاركة بالمباريات

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