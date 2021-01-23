الحصان سهيل دي فناون يتوج بلقب سباق القدرة لمسافة 100كم للعموم

في الرياضة 23 يناير,2021

انتزع الحصان سهيل دي فناون بقيادة الفارس أحمد بن صالح البلوشي لمالكه ومدربه محمد بن صالح البلوشي المركز الأول في مسابقة القدرة والتحمل والتي نظمها الاتحاد العماني للفروسية بقرية المحامد للقدرة والتحمل بمنطقة الوهرة بولاية بركاء لمسافة 100 كم كسباق محلي للعموم بمشاركة 16 خيلا تنافست فيما بينها، كما اشتملت المسابقة على سباقين تأهيليين لمسافة 80كم بمشاركة 24 خيلا و40كم بمشاركة 29 خيلا، وقد حضر السباق السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية وعدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية ، حيث انشئت القرية الجديدة بتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

منافسة حماسية

شهدت المسابقة منافسة حماسية بين المشاركين للحصول على اللقب، كما أن الاجواء كانت متميزة في السباق اضافة الى التهيئة الجيدة للمسار الخاص بالسباق وكذلك يعتبر السباق الثالث في هذه القرية الجديدة

وتنافس في هذه المسابقة لمسافة 100كم محلي للعموم عدد 16 خيلا وقد انطلقت المسابقة في تمام الساعة الثامنة صباحا حيث انتزع المركز الاول الحصان سهيل دي فناون بقيادة الفارس أحمد بن صالح البلوشي لمالكه ومدربه محمد بن صالح البلوشي ، وحصل على المركز الثاني الحصان اجيس لافان وفارسه عبدالله بن خميس البلوشي لمالكه خميس بن عبدالله البلوشي والمدرب عبدالحميد بن عبدالله البلوشي والمركز الثالث الحصان أوكرايف دي لوكس وفارسه عبدالمجيد بن علي البلوشي لمالكه ومدربه أحمد بن علي البلوشي والمركز الرابع الحصان لورمار كوبنهاجن وفارسه المثنى بن ياسر البلوشي لمالكه حمد بن عبدالرحيم البلوشي ومدربه سعيد بن سالم البلوشي، وقد اشتمل السباق على ثلاث مراحل المرحلة الاولى لمسافة 40 كم واعطيت اللون الاحمر والمرحلة الثانية لمسافة 35كم واعطيت اللون الازرق والمرحلة الثالثة لمسافة 25كم واعطيت اللون الاخضر وكان الحد الادني للسرعة 14كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبض القلب 64 نبضة /دقيقة.

80 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 80كم انطلقت في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا شارك فيها عدد 24 خيلا وتمكنت من اجتياز المسابقة بنجاح عدد 16 خيلا، حيث اشتمل السباق على مرحلتين، المرحلة الاولى لمسافة 40كم واعطيت اللون الاحمر والمرحلة الثانية لمسافة 40كم واعطيت اللون الاحمر والحد الادني للسرعة 14كم/ساعة والحد الاعلى للسرعة 16كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56نبضة/دقيقة.

40 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 40كم انطلقت في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً شارك فيها عدد 29 خيل وتمكنت من اجتياز المسابقة بنجاح عدد 24 خيلا، حيث اشتمل السباق على مرحلة واحدة لمسافة 40كم واعطيت اللون الاحمر والحد الادني للسرعة 12كم/ساعة والحد الاعلى للسرعة 16كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56نبضة/دقيقة.