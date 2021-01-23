مصر تضع قدما فـي ربع نهائي مونديال اليد

القاهرة – أ.ف.ب: وضع منتخب مصر قدمًا في الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا على ارضه، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على منتخب بيلاروس بنتيجة 35-26 بصالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من الدور الرئيس، رفع بذلك منتخب الفراعنة رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة مؤقتا، فيما تجمد رصيد بيلاروس عند نقطتين في المركز الخامس. وعقب اللقاء حصل احمد هشام السيد على جائزة رجل المباراة.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الايسلندي في ثاني جولات المجموعة الثالثة للدور الرئيس بنتيجة 28-26.

وبهذه النتيجة حصلت فرنسا على نقطتين ورفعت رصيدها لـ8 نقاط الى صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن البرتغال، فيما تجمد رصيد المنتخب الأيسلندي عند النقطة الثانية في المركز الرابع. وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب “الديوك” بنتيجة 16-14، قبل أن يحافظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر، أن يصطدم المنتخب الفرنسي في الجولة المقبلة مع نظيره البرتغالي، فيما يواجه المنتخب الأيسلندي نظيره النرويجي. كما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 33-29.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب البرتغال 17-15، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصل أندي شميدت لاعب المنتخب السويسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة بلاده، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء وتسجيله 11 هدفا. وفي المجموعة ذاتها ايضا، اكتسح المنتخب النروجي نظيره الجزائري 36- 23. بهذه النتيجة حصل منتخب النروج على نقطتين ورفع رصيده لـ6 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن المتصدر المنتخب الفرنسي، فيما لم ينجح محاربو الصحراء في حصد أي نقاط خلال الدور الرئيس. وفاز فريق الاتحاد الروسي على نظيره المقدوني الشمالي بنتيجة 32-20 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.