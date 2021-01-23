15 شوطا فـي منافسات شارة البيرق بميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم

كتب ـ سالم بن خليفة البوسعيدي:

أقيمت بميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم أمس الأول منافسات النسخة الثالثة لشارة البيرق للعام 2021 م التي نظمتها اللجنة الأهلية بالبشائر بالتعاون مع دائرة ميدان البشائر للهجن العربية التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وبدعم من شركة سيح الرول للغاز وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالله بن سالم الجنيبي مدير دائرة ميدان البشائر للهجن العربية، حيث تضمنت الشارة 15 شوطا منها 7 أشواط لفئة الفطامين المشتركات لمسافة 1500 متر و 8 أشواط لفئة الفطامين الصعوب لمسافة 1200 متر وقد أسفرت أشواط الفطامين المشتركات في شوطها الأول عن فوز مراسيل لبدر بن عبيد بن سعيد الجنيبي بالمركز الأول وفي الشوط الثاني فاز الفارس لسعود بن صبيح الجنيبي بالمركز الأول، أما في الشوط الثالث ففاز بالمركز الأول شواهين لعبدالله بن عبيد بن سويدان الجنيبي بينما فازت جبارة لمحمد بن أحمد بن سيف الدرعي بالمركز الأول في الشوط الرابع وفازت الشاهينية لأسعد بن سعيد بن سالم الجنيبي بجائزة الشوط الخامس وفي الشوط السادس فاز شواهين لمحمود بن شليويح الجنيبي بالمركز الأول أما الشوط السابع فحصل على المركز الأول هملول لسالم بن حمد بن شطيط الجنيبي . أما المراكز الأول في أشواط الفطامين الصعوب ففاز بالشوط الأول البرشا لسالم بن حمد بن شطيط الجنيبي وفاز بالشوط الثاني مرسال لمحمد بن سيف المجعلي، أما نيران لمحمود بن حمود بن ربيع الدرعي ففازت بالشوط الثالث أما الشوط الرابع ففاز به شاهين لأحمد بن سعود الصغير الدرعي وحصل على جائزة الشوط الخامس غير لمحمد بن أحمد بن سيف الدرعي بينما نال السيف لسيف بن أحمد بن محمد الجنيبي جائزة الشوط السادس وفازت الشهامة لأحمد بن محمد الجنيبي بجائزة الشوط السابع وفاز الكايد لمحمد بن هلال الجنيبي بالشوط الثامن .