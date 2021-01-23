المتسابق حمد الوهيبي يعود من جديد إلى عالم الراليات عبر رالي عمان صحار الدولي بعد توقف قرابة 10 أعوام

بعدما ابتعد عن المشهد وعن رياضة الراليات لما يقارب العشرة أعوام ، سيكون المتسابق الدولي حمد الوهيبي حاضرا بقوة خلف مقود سيارة الرالي عندما يشارك كأحد المنافسين في الجولة الثانية لبطولة الشرق الأوسط للراليات التي سوف تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير المقبل ، حيث أعلن المتسابق حمد الوهيبي عودته إلى عالم سباقات السيارات دعماً لإنجاح الحدث الرياضي والسياحي المهم في السلطنة وكذلك مشاركة منه لزملائه أبطال الراليات العمانيين في هذا المحفل .

وسيقود المتسابق الدولي السابق حمد الوهيبي سيارة سكودا فابيا R5 في أول تجربة له على هذه الفئة من السيارات ، وكان الوهيبي قد شارك في بطولة عمان للراليات عام 2012م كآخر بطولة رسمية له على أراضي السلطنة ، وبلاشك أن هذه المشاركة سوف تشكل دافعا معنويا كبيرا للمتسابقين العمانيين للبحث عن التألق والمنافسة على المراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج في مسقط .

وحول عودته إلى رياضة الراليات بعد فترة الانقطاع فقد ذكرالمتسابق حمد الوهيبي بأن قرار العودة جاء بطلب من الجماهير الرياضية العمانية المحبة لرياضة الراليات ولمساندة الجمعية العمانية للسيارات بالنهوض برياضة الراليات والمحركات بصفة عامة إلى آفاق أبعد ووضعها في مكانه تليق بسمعة هذا الرالي العريق، مؤكداً بأن الهدف من العودة هو هدف وطني بالمقام الأول وليس لغرض شخصي أو للفوز بالرالي ، حيث إن السلطنة لها باع طويل في تنظيم الحدث الشرق أوسطي بنجاح وكفاءة بدءا من العام 1984م ويجب الاستمرار في ذلك النجاح.

كما أكد الوهيبي بأن الاستعدادات للمشاركة بالرالي بدأت فعلياً ، حيث افتتح البرنامج الخاص به بعملية بناء اللياقة وتأهيل مستواه والجاهزية البدنية منذ ما يقارب الشهرين، وسوف يقوم في هذا الأسبوع بالجلوس خلف المقود وتجربة السيارة وهو الاستعداد الطبيعي والأمثل لأي متسابق راليات أو محركات بصفة عامة والتعرف على قدرات السيارة وإمكانياتها الفنية .

ويشارك البطل العالمي حمد الوهيبي في رالي عمان صحار الدولي مع فريق موتور تيون على متن سيارة مجهزة للرالي فئة R5 نوع سكودا فابيا والذي يملكه اللبناني روجيه فغالي بطل الراليات المعروف .