اليوم .. سحب قرعة دور الـ 8 لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تسحب اليوم قرعة الدور ربع النهائي (دور الـ8) لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2020/‏2021 وذلك في الساعة الواحدة والنصف ظهرا في قاعة المؤتمرات باستاد السيب الرياضي وقد تأهل إلى هذا الدور 8 أندية وهي ظفار حامل اللقب وعبري والمصنعة والسيب وصحم والنهضة والاتحاد والسويق وسوف تقام مباريات دور الثمانية يومي 5 و6 فبراير القادم .

وكانت مباريات الدور الـ16 أسفرت عن النتائج التالية: فاز صحم على سمائل بركلات الترجيح 4/‏2 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكل منهما سجل هدف صحم معتصم مبارك وسمائل اللاعب المحترف جين فرانكو، كما صعد عبري عقب فوزه على صور بركلات الترجيح 6/‏5 بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف كل منهما سجل هدف صور ايمن ابراهيم وعبري الياس فرنانديس وصعد المصنعة عقب تغلبه على نادي عمان بهدفين مقابل هدف واحد سجل هدفي المصنعة محسن الخميسي واسماعيل كواكو بينما سجل هدف نادي عمان الوحيد جانيو بولاجي .

وفاز النهضة على مجيس بثلاثة اهداف نظيفة سجلها كل من علي الرشيدي ومنصور النعيمي (هدفين ) وتأهل السيب عقب فوزه على النصر بركلات الترجيح 4/‏2 بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 1/‏1 سجل هدف النصر موسى كابيرو وتعادل السيب عن طريق عبدالعزيز المقبالي .

وصعد الاتحاد على حساب العروبة وصيف الكأس الغالية اثر فوزه بركلات الترجيح 5/‏4 انتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما سجل هدفي الاتحاد عمر ناجي و عبدالله زاهر، بينما سجل هدفي العروبة سامي الحسني وثويني حديد .

وفاز ظفار حامل اللقب على الرستاق بهدفين نظيفين سجلهما عمر المالكي و لاوسن بيكاوي، كما تأهل السويق على حساب صحار بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد سجل هدفي السويق باتريك نكومبي وعصام الصبحي، بينما سجل هدف صحار سعود المقبالي .

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