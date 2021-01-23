الزمالك يتصدر تريند تويتر بعد التعادل مع أسوان.. شاهد

تصدر نادى الزمالك تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد انتهاء مبارة الفريق مع نادى اسوان بالتعادل السلبى ودشن عدد كبير من جمهور الكرة المصرية هاشتاج الزمالك . وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى : و تعادل فريق الزمالك مع أسوان سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 20 نقطة.

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