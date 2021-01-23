تعادل الزمالك وأسوان ..الأهلي في صدارة الدوري بفارق الأهداف

تعادل فريق الزمالك مع أسوان سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 20 نقطة. وبهذا التعادل تساوى الزمالك مع الأهلي في النقاط ولكن يسبقه المارد الأحمر في الصدارة بفارق الأهداف، ويعتلي صدارة الجدول مرة أخرى . واليكم ترتيب الدوري الممتاز عقب تعادل الزمالك مع أسوان سلبيًا.. - الأهلي المركز الأول 20 نقطة. - الزمالك المركز الثاني 20 نقطة. - الجونة المركز الثالث 15 نقطة. -المصري البورسعيدي المركز الرابع 13 نقطة. - بيراميدز المركز الخامس 13 نقطة.

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