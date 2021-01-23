محرز يقود مانشستر سيتي أمام تشيلتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمباراة تشيلتنهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي. ويبدأ جوارديولا المواجهة بخليط بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء، حيث قرر إراحة أكثر من لاعب أساسي. ويلعب مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ستيفين خط الدفاع: جارسيا – بيليس – لابورت – ميندي خط الوسط: فيرناندينيو – دويل – رياض محرز خط الهجوم: فيران توريس – جابريال خيسوس – فيل فودين ويغيب النجم البلجيكي كيفين دي بروين عن المباراة بسبب الإصابة، حيث أعلن بيب جوارديولا أن السيتي سيفتقد اللاعب البلجيكي من 4 لـ 6 أسابيع، بعد إصابته في مباراة أستون فيلا الماضية بالدوري الإنجليزي.

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