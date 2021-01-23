فوز الدخان وسوهاج وطهطا بالقسم الثانى في مجموعة الصعيد

انتهت مباريات اليوم من الأسبوع العاشر من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وشهدت المباريات فوز الشرقية للدخان على قنا بهدفين نظيفين، وفوز سوهاج علي المنيا بهدف للاشئ، وفوز طهطا علي كيما أسوان بهدف دون رد، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

الشرقية للدخان & قنا الرياضي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان انتصاراته، وتمكن من تحقيق الفوز اليوم على فريق قنا الرياضي بهدفين نظيفين ،لينفرد بصدارة المجموعة برصيد ٢٥ نقطة .

سوهاج & المنيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج فوزا غاليا و هامًا في مسيرته على فريق المنيا بهدف نظيف ، سجله اللاعب محمد حسان بالدقيقة السابعة من ضربة جزاء .

طهطا & كيما أسوان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا فوزا مهما وغاليا علي فريق كيما أسوان بهدف دون رد ،ليرتفع رصيد الفريق إلي النقطة ٩ نقاط .

الألومنيوم & سمسطا

إنتهت أحداث اللقاء الذي جمع الألومنيوم وسمسطا بالتعادل السلبي ،في اللقاء الذي أقيم علي ملعب فريق طهطا ،ضمن مواجهات الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

الإعلاميين & الفيوم

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأعلاميين مع فريق الفيوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب الإعلاميين ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز "ب" .

شبان قنا & تليفونات بنى سويف

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بنى سويف مع فريق شبان قنا بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب الأسيوطي سبورت ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز "ب" .

بترول أسيوط & أسمنت أسيوط

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط مع فريق أسمنت أسيوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بإستاد بترول أسيوط ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز "ب" .

ديروط & بنى سويف

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديروط مع فريق بنى سويف بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب نادي ديروط ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز "ب" .