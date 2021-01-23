خاص| الليلة.. الإسماعيلي يسعى لضم لاعب الزمالك

يعقد مسؤولو نادي الإسماعيلي، جلسة، مساء اليوم السبت، مع مسؤولي نادي الزمالك، لضم لاعب الفريق الأبيض، لتدعيم صفوف الفريق الاسمعلاوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن الاسماعيلي يسعى لضم محمد عبدالسلام لاعب الزمالك، رغم تكتم إدارة النادي في الإفصاح عن إسم اللاعب.

يذكر أن الاسماعيلي يعاني من غلق القيد بسبب مستحقات نادي النجوم لدى الدراويش في أزمة انتقال لاعبه السابق إبراهيم حسن للزمالك بتاريخ ٢٠-٨-٢٠١٩.

وتعادل الاسماعيلي أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.