نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يحسم موقفه من ضم حارس جديد للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

رفض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة تعاقد مسؤولي القلعة الحمراء مع حارس مرمى جديد في سوق الشتاء الجاري.

وأكد موسيماني للجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، ثقته في إمكانيات الثلاثي محمد الشناوي وعلى لطفى ومصطفى شوبير المقيدين بقائمة المارد الأحمر.

من جانبه طلب المدرب الجنوب إفريقي من مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تأجيل النقاش فى هذا الملف إلى نهاية الموسم الحالي، لعدم احتياج الفريق لحارس جديد فى هذا التوقيت.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نارية أمام بيراميدز مساء الثلاثاء المقبل ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.