لو لعبنا يومين مش هنسجل.. أول تعليق من باتشيكو على نتيجة مباراة الزمالك وأسوان

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريق أسوان لعب المباراة بالطريقة التي أرادها وحقق هدفه من اللقاء.
وأضاف باتشيكو أن المباراة كانت من طرف واحد ولكن غياب التوفيق حال دون تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" هاجمنا من الأجناب ومن العمق ولجأنا للتسديد من خارج المنطقة ولمن ننجح في التسجيل، ولكن بالشكل الذي كان في مباراة اليوم لو استمر الزمالك يلعب يومين فلن يسجل، وكان لدينا سيطرة على اللعب ولم يحالفنا التوفيق".
وأكد المدرب أنه يهنئ اللاعبين على الأداء بالرغم من التعادل السلبي في لقاء اليوم أمام ممثل الصعيد، وأوضح باتشيكو أن ظهيري الزمالك قدما أداء هجوميا في اللقاء، وبعدها دفع بشيكابالا بدلا من حازم إمام.
وأضاف المدير الفني أن الفريق فعل كل شيئ في المباراة باستثناء التسجيل، وأوضح أن الزمالك كان يهاجم بسبعة لاعبين في المباراة ولكن غياب التوفيق تسبب في التعادل.
وأشار إلى أنه بفضل شغل أسوان الدفاعي لم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في لقاء اليوم، وقال المدير الفني :" لدينا لاعبون متميزون ولديهم مهارات فردية ونخلق فرصا وسبق وحققنا الفوز في مباريات كثيرة بفضل ولكن التوفيق لم يحالفهم اليوم.
وتابع:" الزمالك لا يزال في صدارة الدوري، ومشوار المسابقة لا يزال طويلا، وبرر عدم الدفع بساسي مبكرا بأنه عائد من فترة غياب طويلة، وأن اللاعبين الذين خاضوا اللقاء ظهروا بصورة جيدة.
بهذه التعادل يرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة يحتل المركز الثاني متساويا مع الأهلي المتصدر بفارق الأهداف، في حين يرفع أسوان رصيده إلى 8 نقاط يحتل المركز الثالث عشر.
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