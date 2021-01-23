نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك أمام أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية عقب تعادل الفريق في مباراة اليوم أمام أسوان.

وتعادل الزمالك مساء اليوم السبت أمام مضيفه أسوان بدون أهداف في المباراة التي جرت على ستاد بترو سبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر باتشيكو استئناف الفريق الأبيض تدريباته الجماعية غدًا الأحد، في إطار التحضير للمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.