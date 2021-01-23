نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك المفاجيء أمام أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي أن فريق أسوان خاض مواجهته أمامنا اليوم بشكل طيب وقدموا أداء جماعيا مميزا، موضحا أنه ليس معنى أن الزمالك لم يفز اليوم أنه أدى بشكل سيئ مشددا على أن الفريق قدم مباراة جيدة وسيطر على المباراة والتي كانت من جانب واحد.

وأضاف باتشيكو بعد المباراة أن الزمالك كان ينقصه التوفيق، ولو لعب الفريق يومين متتاليين فإن الكرة لن تدخل المرمى مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، وأدوا بروح عالية .. متابعا: "حاولنا بكل الطرق للتسجيل ولكن هذه هي كرة القدم وأهنئ اللاعبين على روحهم العالية".

وقال باتشيكو: "مدافعا الجانبين كانا يلعبان في وسط ملعب أسوان ثم دفعنا بشيكابالا، ورغم الزيادة الهجومية لكن حاولنا الحفاظ على النواحي الدفاعية بدون خلل .. وكل اللاعيبين أدوا النواحي الهجومية .. ولعبنا بطريقة منظمة ولكن غاب التوفيق، ومحمد أبو جبل لم يتصد لأي كرة حيث إن اسوان لم يهاجم أبدا وكان تمركزه دفاعيا".

واختتم باتشيكو تصريحاته: "نمتلك لاعبين مميزين جدا من النواحي الفردية ودائما نترك حرية الابتكار لهم، وكسبنا مباريات كثيرة بهذا الشكل ومازلنا في أول الدوري والمشوار لا يزال طويلا".

وتعادل الزمالك سلبيا مع أسوان في الجولة التاسعة للدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما اليوم باستاد بتروسبورت.