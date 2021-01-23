نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يكشف مدى خطورة إصابة بيومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق موقعة الإسيماعيلي وغزل المحلة اليوم في مباراة ركلات الترجيح، حيث شهدت المباراة ٤ أهداف هدفين لكل فريق من ضربات جزاء، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر مسؤل داخل النادي الإسماعيلي أن اللاعب محمد بيومى خرج من المباراة بسبب الإصابة وعدم استطاعته علىاستكمال المباراة.

وأكد المصدر أن اللاعب أصيب بارتجاج خفيف نتيجه إلتحامه في كره هوائية أثناء سير المباراة، مشيرًا إلى أن حالة اللاعب مستقرة حاليًا.

وفي سياق أخر، أوضح المصدر سبب عدم مشاركه شكري نجيب مهاجم الدراويش في المباراة، مؤكدًا أن ذلك رؤية الجهاز الفني نتيجة رفض نجيب التغيير أمام المقاولون العرب في الجولة السابقة.

الجدير بالذكر الإسماعيلي في 8 مباريات حتي الآن من مسابقه الدوري المصري الممتاز أستطاع الفوز في مباراة واحده، و الخسارة 3 مباريات ، والتعادل في 4 مباريات و يمتلك 7 نقاط في المركز 14 من ترتيب الدوري الممتاز.