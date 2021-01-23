رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب

رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعبفاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في صفوف فريق "السيدة العجوز" عن شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن رونالدو (35 عاما) يواصل تألقه وهوايته في حصد الجوائز وتسجيل الأهداف، حيث يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 15 هدفا، بعد الجولة 18 من منافسات "الكالتشيو"، ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي.

وقاد رونالدو فريق يوفنتوس للتتويج بلقب بطل كأس السوبر الإيطالي، على حساب نابولي بفوزه عليه (2-0) في النهائي الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي، على استاد "مابي" بمدينة ريجيو إيميليا.

وأحرز النجم البرتغالي الهدف الأول لليوفي في الدقيقة 64، وساهم في تسجيل زميله المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني مع صافرة نهاية المباراة.

كما سجل رونالدو اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بتسجيله هذا الهدف، إذ رفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 760 هدفا في المباريات الرسمية، ليصبح أفضل هداف في تاريخ الساحرة المستديرة، محطما الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفا في مسيرته.

ويشار إلى أن رونالدو توج باللقب الـ31 في مسيرته الاحترافية، والمرة الثانية بهذا اللقب بقميص "البيانكونيري"، بعد أن قاده في الموسم الأول له مع فريق الإيطالي، للفوز على ميلان، في نهائي 2018.