أتالانتا يهزم ميلان.. وإنتر يهدر فرصة الصدارة
سقط فريق ميلان في فخ الخسارة أمام ضيفه أتالانتا صفر - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل إنتر ميلان مع أودينيزي سلبيا، وفوز روما على سبيزيا 4 - 3.
وتقدم أتالانتا بهدف سجله كريستيان روميرو في الدقيقة 26، وأضاف يوسيب إيليشيش الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم دوفان زاباتا أهداف اتالانتا في الدقيقة 77. وتوقف رصيد ميلان عند 43 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع أتالانتا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع.
وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت إنتر ميلان بمضيفه أودينيزي. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.
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