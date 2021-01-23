خسارة مؤلمة لميلان.. أتلانتا يحقق انتصارا ثمينا من ملعب سان سيرو

ورفع أتلانتا رصيده إلى النقطة 36 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد ميلان عند النقطة 43 في الصدارة.
وافتتح أتلانتا التسجيل في المباراة عن طريق كريستيان روميرو في الدقيقة 26، ثم أضاف جوسيب إيليتشتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 53.
وقبل النهاية بـ 13 دقيقة، استطاع دوفان زاباتا إضافة الهدف الثالث لأتلانتا.
وسيبقى ميلان في الصدارة بالرغم من تعثره، لينهي الروسونيري الدور الأول في قمة ترتيب الكالتشيو وبرصيده 43 نقطة.
ومن المقرر أن يلتقي ميلان في المباراة المقبلة بالدوري الإيطالي، مع بولونيا يوم السبت المقبل، فيما سيلعب أتلانتا مواجهته القادمة بالكالتشيو مع لاتسيو، الأحد 31 يناير.
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