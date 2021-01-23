مدافع جديد مميز.. شوبير يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي .. شاهد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن اتمام النادي الأهلي صفقة كبيرة لمدافع جديد سوف يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، مشيرًا الى أنه لاعب غير مشهور لكنه مميز.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:" مفاجأة جديدة في الأهلي خلال أيام لاعب مدافع جديد على فكرة مش مشهور بس شكله لاعيب كويس.

وكان الاهلي قد أنهى صفقة المالي والتر بواليا لاعب فريق الجونة السابق منذ أسابيع قليلة وتم قيده إفريقيًا ومحليًا، وشارك في بعض المباريات ولكنه لم يحالفه الحظ حتى الآن.

وتصدر النادي الأهلي الدوري الممتاز بعد تعاد أسوان مع الزمالك في المباراة التي انتهت منذ قليل وتساوى ابناء ميت عقبة مع المارد الأحمر في النقاط ولكن اعتلى الأهلي الصدارة بفارق الأهداف.