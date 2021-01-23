أعلن ديفيد بيتوني، المدرب المساعد لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ديبرتيفو ألافيش، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2020-2021. وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيش كالآتي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - فيرلاند ميندي خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش خط الهجوم: ماركوس أسينسيو - إيدين هازارد - كريم بنزيما

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 44 نقطة. ويسعى ريال مدريد لاستعادة توازنه، بعد تعادله في الجولة الماضية مع أوساسونا 0-0، ثم الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بلباو، وعقب الخسارة أمام ألكويانو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإسباني .. هازارد يقود هجوم ريال مدريد أمام ديبرتيفو ألافيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.