المصري يستأنف تدريباته بمعسكره ببرج العرب استعدادًا للانتاج الحربي

وقبيل بدء المران حرص الكابتن علي ماهر كعادته على الاجتماع بلاعبيه مؤكدًا لهم ضرورة طي صفحة مباراة دجلة الماضية والتركيز التام في مباراة الإنتاج المقبلة
وشدد ماهر على ضرورة عدم الإلتفات لنتيجة مباراة الإنتاج الأخيرة أمام طلائع الجيش والتي خسرها بثلاثة أهداف نظيفة ، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد والعرق داخل الملعب بعيدًا عن الفارق في النقاط والترتيب بجدول المسابقة.
أما عن المران فقد اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية ، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيا شاقًا تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي
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