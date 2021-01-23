يوفينتوس: دي ليخت تعافى من فيروس كورونا

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا رسميا قال فيه أن نتيجة المسحة التي خضع لها دي ليخت جاءت سلبية، ليتعافى من فيروس كورونا، ويصبح جاهزًا لمواجهة بولونيا.
وأصبح دي ليخت ثاني المتعافين من فيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد زميله الكولومبي خوان كواردرادو.
وسجل ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.
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