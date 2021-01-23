يوفينتوس: دي ليخت تعافى من فيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، عن تعافي لاعبه الهولندي ماتياس دي ليخت، من الإصابة بفيروس كورونا

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا رسميا قال فيه أن نتيجة المسحة التي خضع لها دي ليخت جاءت سلبية، ليتعافى من فيروس كورونا، ويصبح جاهزًا لمواجهة بولونيا.

وأصبح دي ليخت ثاني المتعافين من فيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد زميله الكولومبي خوان كواردرادو.