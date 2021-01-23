نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
تعادل فريق الزمالك مع أسوان سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 20 نقطة.
يحتفظ هذا الأسمر ممتلئ الوجنتين القادم من أقصى الجنوب بمكانة خاصة في قلوب الأهلاوية بعد حسم لقب البطولة الأغلى للنادي الاهلي والفوز على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن التفاصيل تحمل أزمات لـ بيتسو موسيماني والمطلوب منه أكثر مما قدمه الجنوب أفريقي.
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين قيام النادي الأهلي بصرف 60 مليون جنيه قبل السفر الى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أنه سيشجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار النادي الأهلي: العودة لصدارة الدوري.. وصرف 60 مليون جنيه قبل مونديال الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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