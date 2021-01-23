ورفع نيس رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف إستاد بريست، وتجمد رصيد لنس عند 31 نقطة في المركز السابع.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل يوسف عطال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 ليقود نيس إلى الفوز الأول له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.
وشهدت المباراة هجوما متواصلا من نادي نيس مكنته من تحقيق الفورز بقيادة المدرب الفرنسي صاحب الأصول السينغالية، البالغ 44 عاما، باتريك فييرا، التي أقيمت على أرضية ملعب ولار دولولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الفرنسي.. نيس يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على لانس 1-0 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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