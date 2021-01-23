علق الإعلامى خالد الغندور، على التحكيم فى مباراة الزمالك وأسوان التى انتهت بالتعادل السلبي، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وكتب الفندور: "برافو التحكيم برافو الفار". وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق أسوان، سلبيا، فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز. وواصل النادى الأهلي صدارته للدورى المحلى برصيد 20 نقطة فيما حل غريمه التقليدى نادى الزمالك وصيفا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف بينما تقلد نادى الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة. facebook

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برافو.. خالد الغندور يعلق على تعادل الزمالك وأسوان.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.