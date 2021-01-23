مونديال اليد | ايفان كوبيتسا رجل مباراة كرواتيا والأرجنتين

حصد ايفان كوبيتسا لاعب منتخب كرواتيا على لقب رجل مباراة المنتخب الكرواتى أمام الأرجنتين فى الجولة الثانية من الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد 2021. وحقق اللاعب اللقب رغم هزيمة منتخب بلاده بنتيجة 23/19 فى اللقاء الذى جمع المنتخبين بصالة استاد القاهرة ، فى ظل أرقام اللاعب وتقييمه وفقا لإحصائيات المباراة. وتضم المجموعة الثانية بجانب كرواتيا والارجنتين كل من منتخبات اليابان وقطر والبحرين والدنمارك. وارتفع رصيد الأرجنتين الى 6 نقاط بينما تجمد رصيد كرواتيا عند النقطة 5.

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