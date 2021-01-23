نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على جائزة لاعب الشهر في النادي الإنجليزي عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في الموسم الجاري، وذلك بعدما حصد ساديو ماني الجائزة في شهر سبتمبر، وديوجو جوتا في أكتوبر ونوفمبر.

وعبر نجم مصر عن سعادته بعد تتويجه بالجائزة وصرح لموقع ليفربول الرسمي قائلًا: "أريد أن أشكر المشجعين كثيرًا وأقول لهم شكرًا جزيلًا على التصويت لي كلاعب الشهر، نحن بحاجة فقط للبقاء معًا، ودعم الفريق، وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام".

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي؟

خاض نجم منتخب مصر مع فريق ليفربول الإنجليزي في 27 مباراة بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2120 دقيقة لعب، سجل 17 هدفًا وصنع 4 أهداف، ولم يحصل على أي بطاقات ملونة.

لعب "صلاح" 18 مباراة مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي سجل 13 هدفًا وصنع 3 أهداف، ويعتلي صدارة هدافي البريميرليج حتى الآن، متفوقًا بهدف وحيد عن ثنائي توتنهام هوتسبير (هيونج مين سون، وهاري كين) وسجل كل منهما 12 هدفًا بالبطولة.

وشارك الفرعون المصري في 6 مباريات مع الريدز بدوري أبطال أوروبا وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، بينما لعب مباراة وحيدة في كأس الاتحاد الإنجليزي وسجل هدفًا.

وخاض "صلاح" في مباراة بكأس الرابطة الإنجليزي، ومباراة أخرى بكأس الدرع الخيرية ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وشارك نجمنا المصري في خسارة ليفربول يوم الخميس الماضي أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي بهدف دون رد، ليتوقف رصيد الريدز عند 34 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط كاملة عن مانشستر يونايتد المتصدر برصيد 40 نقطة.