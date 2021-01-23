أستون فيلا يضع اللمسات الأخيرة لضم خط وسط نادي مارسيليا

يضع نادي "أستون فيلا" الإنجليزي اللمسات الأخيرة لصفقة ضم اللاعب مورجن سانسون خط وسط نادي"مرسيليا" الفرنسي.

ومن المقرر وصول اللاعب الفرنسي البالغ 26 عاما الى برمنجهام الأسبوع المقبل قبل انتقاله الى البريميرليج في صقة تقدر ب 15 مليون جنية استرليني لمدة اربعة سنوات.

ووصف مدرب مرسيليا، أندريه فيلاس، ل صحيفة "ديلي سبورت" عرض النادي الأول بأنه "مثير للشقة" في وقت سابق قبل أن يعدّل النادي الإنجليزي بنود العقد ليرضي طموح اللاعب.

واستبعد سانسون من تشكيلة مرسيليا لمواجهة موناكو السبت الماضي بسبب الإصابة، ومن المتوقع توفيع عقده الجديد بعد تلقيه العلاج الطبي.

وأثار الفرنسي إعجاب عدة أندية مما دفعهم الى تقديم عروض للنادي أبرزهم، توتنهام وارسنالو ووستهام، لضمه، بعد إعلان النادي نيته في جلب مهاجم نادي نابولي، اركاديوسز، لتدعيم صفوفه.

يشير التقرير إلى أن مرسيليا وافقت الآن على هذه الخطوة بعد زيادة عرض فيلا، وأن مارسليا تبحث الآن عن بديل.

لعب لاعب خط الوسط دورًا رئيسيًا في موسم 2019-2020 حيث احتل مرسيليا المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بتسجيله خمسة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة.