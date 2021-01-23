أخبار الزمالك | المطالبة بالعدالة التحكيمية ..تعليق باتشيكو على التعادل مع أسوان

نشر موقع دوت الخليج العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم:
أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا تعقيبا على الأحداث الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز .
علق الإعلامى خالد الغندور، على التحكيم فى مباراة الزمالك وأسوان التى انتهت بالتعادل السلبي، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريق أسوان لعب المباراة بالطريقة التي أرادها وحقق هدفه من اللقاء.
يعقد مسؤولو نادي الإسماعيلي، جلسة، مساء اليوم السبت، مع مسؤولي نادي الزمالك، لضم لاعب الفريق الأبيض، لتدعيم صفوف الفريق الاسمعلاوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
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