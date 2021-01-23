ألمانيا تتقدم على البرازيل 16-12 فى الشوط الأول بـ مونديال اليد

تقدم المنتخب الألمانى لكرة اليد على نظيره البرازيلى بنتيجة 16 -12 فى شوط المباراة الأول ضمن الجوله الثانية من مباريات الدور الرئيسى ، لبطولة العالم لكرة اليد 2021 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.
المانيا تخوض المباراة وفى جعبتها نقطتين، أما البرازيل فلها نقطة واحده فقط ، وفقد الثنائي حظوظهما فى التأهل لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباراتهما اليوم أو مباراتهم المقبله ضمن الجولة الثالثة والأخيرة وحسم منتخبا المجر وإسبانيا بطاقتى التأهل عن هذه المجموعة التى يتصدرها التوربينى المجرى برصيد 8 نقاط يليه الماتادور الإسبانى برصيد 7 نقاط ثم بولندا 4 نقاط ، وألمانيا نقطتين ، والبرازيل نقطة، وأوروجواى بدون رصيد من النقاط.
افتقر الشوط للأداء الممتع واعتمد الألمان على خبراتهم فى حسم نتيجة الشوط لصالحهم، أما البرازيلون فقد اعتمدوا على اللعب الاستعراضى وفشلوا فى مواجهة جدية وقوة منافسهم.
وتخوض المانيا يوم الاثنين المقبل مباراتها الثالثة فى الدور الرئيسى أمام بولندا ، بينما تخوض البرازيل ثالث لقاءاتها أمام أوروجواى.
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