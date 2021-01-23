الصفقة المنتظرة.. الأهلي يضم مدافع شباب المنصورة

كشفت مصادر خاصة أن حازم هاني مدافع فريق الشباب بالمنصورة سوف يخضع للكشف الطبي خلال ساعات لضمه لفريق الشباب بالأهلي. وقالت المصادر إن اللاعب خضع لمتابعة دقيقة طوال الفترة الماضية من قبل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ولجنة المواهب والتي أشادت به وبقدراته. وأضافت أن اللاعب خامة مُبشرة وسوف يكون له دور مع فريق الشباب وتحت أعين الجهاز الفني للفريق الأول. وأوضحت أن ضم اللاعب جاء بالاتفاق مع إدارة ناديه المنصورة وفي إطار سياسة الأهلي بضم المواهب الشابة .

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