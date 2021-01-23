الدوري الإسباني .. ريال مدريد يمطر شباك ألافيش بثلاثية في الشوط الأول

ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 15 من ضربة ركنية نفذها توني كروس بالمقاس على رأس البرازيلي كاسيميرو الذي وضع الكرة في شباك ألافيش. وفي الدقيقة 41، أحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني لـ ريال مدريد بتسديدة رائعة من منطقة جزاء ألافيش، بعد تلقيه تمريرة من إيدين هازارد.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثالث لـ ريال مدريد بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة من توني كروس، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللوس بلانكوس بثلاثية نظيفة.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 44 نقطة.
ويسعى ريال مدريد لاستعادة توازنه، بعد تعادله في الجولة الماضية مع أوساسونا 0-0، ثم الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بلباو، وعقب الخسارة أمام ألكويانو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.
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