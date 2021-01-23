الدوري الإسباني .. ريال مدريد يمطر شباك ألافيش بثلاثية في الشوط الأول

أنهي فريق ريال مدريد على نظيره ألافيش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا".

ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 15 من ضربة ركنية نفذها توني كروس بالمقاس على رأس البرازيلي كاسيميرو الذي وضع الكرة في شباك ألافيش. وفي الدقيقة 41، أحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني لـ ريال مدريد بتسديدة رائعة من منطقة جزاء ألافيش، بعد تلقيه تمريرة من إيدين هازارد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثالث لـ ريال مدريد بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة من توني كروس، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللوس بلانكوس بثلاثية نظيفة.