تعرف على الموقف النهائي لـ الأهلي من ضم حارس مرمى جديد

كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استقر على عدم ضم أي حارس مرمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقالت المصادر إن الجهاز الفني يثق بشكل كامل في قدرات حراس المرمى الثلاث محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير بجانب حمزه علاء حارس مرمي فريق الشباب. وأضافت أن هناك اتجاه لمشاركة علي لطفي ومصطفي شوبير بعض المباريات خلال الموسم الجاري لمنحهم حساسية المباريات . وأوضحت أن الاهلي أغلق ملف الانتقالات الشتوية بشكل نهائ واكتفي بصفقة والتر بواليا مهاجم الجونة.

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