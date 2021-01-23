نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشحات عن الأهلي بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 4 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت عقوبة حسين الشحات بسبب مشادته مع مصطفي محمد في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الماضي، والتي توج بها القلعة الحمراء.

وغاب حسين الشحات بسبب الإيقاف عن مباراتي سونيديب بطل النيجر، في ذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتبقي للاعب مباراتين فقط في العقوبة.

ومن المقرر أن يغيب الشحات عن مباراة الأهلي والمريخ السوداني حال إقامتها يوم 16 فبراير كما أعلن الكاف، بالإضافة إلى مباراة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في 23 فبراير المقبل.

وفي حال عدم إقامة مباراة المريخ السوداني يوم 16، فسيغيب الشحات عن مواجهة سيمبا وكذلك فيتا كلوب المقرر لها 3 من مارس المقبل في الجولة الثالثة من البطولة الإفريقية.