الرياضة

لجنة مسابقات الجيزة تحدد موعد الجولة الثامنة

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أحمد جودة - القاهرة - حددن لجنة مسابقات القسم الثالث للمجموعة الخامسة، برئاسة سمير جودة، الثلاثاء القادم، موعداً لإقامة مباريات الأسبوع الثامن بالمجموعة الخامسة، والتي تاجلت بسبب كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من:

الصيد - أبو النمرس
جينيس - جولدي
الإتصالات - حلوان العام
بشتيل - أكتوبر
أوسيم - كاسكادا
المعادي - البدرشين
الصف - العياط
مستقبل وطن - القومي

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الإتصالات 23 نقطة
2- القومي 18 نقطة
3- كاسكادا 16 نقطة
4- المعادي 16 نقطة
5- العياط 13 نقطة
6- أبو النمرس 13 نقطة
7- جولدي 12 نقطة
8- البدرشين 11 نقطة
9- بشتيل 9 نقاط
10- جينيس 8 نقاط
11- الصيد 8 نقاط
12- أكتوبر 8 نقاط
13- مستقبل وطن 7 نقاط
14- حلوان العام 6 نقاط
15- الصف 5 نقاط
16- أوسيم 4 نقاط

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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