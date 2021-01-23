نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة مسابقات الجيزة تحدد موعد الجولة الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددن لجنة مسابقات القسم الثالث للمجموعة الخامسة، برئاسة سمير جودة، الثلاثاء القادم، موعداً لإقامة مباريات الأسبوع الثامن بالمجموعة الخامسة، والتي تاجلت بسبب كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من:



الصيد - أبو النمرس

جينيس - جولدي

الإتصالات - حلوان العام

بشتيل - أكتوبر

أوسيم - كاسكادا

المعادي - البدرشين

الصف - العياط

مستقبل وطن - القومي

ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الإتصالات 23 نقطة

2- القومي 18 نقطة

3- كاسكادا 16 نقطة

4- المعادي 16 نقطة

5- العياط 13 نقطة

6- أبو النمرس 13 نقطة

7- جولدي 12 نقطة

8- البدرشين 11 نقطة

9- بشتيل 9 نقاط

10- جينيس 8 نقاط

11- الصيد 8 نقاط

12- أكتوبر 8 نقاط

13- مستقبل وطن 7 نقاط

14- حلوان العام 6 نقاط

15- الصف 5 نقاط

16- أوسيم 4 نقاط

