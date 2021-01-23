نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة مسابقات الجيزة تحدد موعد الجولة الثامنة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حددن لجنة مسابقات القسم الثالث للمجموعة الخامسة، برئاسة سمير جودة، الثلاثاء القادم، موعداً لإقامة مباريات الأسبوع الثامن بالمجموعة الخامسة، والتي تاجلت بسبب كأس مصر.
ومن المقرر أن يلتقي كلاً من:
الصيد - أبو النمرس
جينيس - جولدي
الإتصالات - حلوان العام
بشتيل - أكتوبر
أوسيم - كاسكادا
المعادي - البدرشين
الصف - العياط
مستقبل وطن - القومي
ترتيب المجموعة الخامسة:
1- الإتصالات 23 نقطة
2- القومي 18 نقطة
3- كاسكادا 16 نقطة
4- المعادي 16 نقطة
5- العياط 13 نقطة
6- أبو النمرس 13 نقطة
7- جولدي 12 نقطة
8- البدرشين 11 نقطة
9- بشتيل 9 نقاط
10- جينيس 8 نقاط
11- الصيد 8 نقاط
12- أكتوبر 8 نقاط
13- مستقبل وطن 7 نقاط
14- حلوان العام 6 نقاط
15- الصف 5 نقاط
16- أوسيم 4 نقاط