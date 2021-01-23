نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز ناشئو المقاولون على الجونة ودياً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2003 الفوز نظيرة فريق الجونة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت السبت، بملعب ذئاب الجبل.

تقدم المقاوون بهدف عن طريق اللاعب فارس عكوه في الدقيقه 23 من الشوط الاول من ضربه جزاء إحتسبها حكم اللقاء الصاعد اسلام عمرو.



وأضاف الهدف الثاني اللاعب عمر فايد في الدقيقه 12 من الشوط التاني من ضربه جزاء أخرى.



وعقب الهدف أحرز الجونة هدفه الوحيد في الدقيقه 39 عن طريق اللاعب يوسف مختار.