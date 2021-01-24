و«شهد شاهد من أهلها».. ماذا قال المدير الفني لنادي أسوان عن «ضربة جزاء إمام عاشور»؟

قال علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، إنه سعيد بتحقيق التعادل السلبي وهو نتيجة إيجابية أمام الزمالك في لقاء اليوم.

وقال "عبد العال" في تصريحات هاتفية مع فضائية "أون تايم سبورتس"، أن لعبة إمام عاشور (ممكن تتحسب) ركلة جزاء لكنه أمر متروك للحكم.

وتابع: نجحنا في الحد من خطورة لاعبي الزمالك في أوقات كثيرة من المباراة والتوفيق حالف أسوان في إدراك نتيجة التعادل أمام الزمالك.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق أسوان، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وواصل النادى الأهلي صدارته للدورى المحلى برصيد 20 نقطة فيما حل غريمه التقليدى نادى الزمالك وصيفا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف بينما تقلد نادى الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

ويمكن أن يطلق على الشوط الأول شوط الأهداف المهدرة بعدما تعاطف القائم مع زهرة الجنوب ممثل الصعيد ورفض منح الزمالك هدايا بل وحرمت تقنية الفيديو من هدف تم إلغاؤه إلى جانب رفض إحتساب ركلة جزاء بداعى لمس اليد لمدافع أسوان داهخل منطقة الجزاء.

اعتمد لاعبو الزمالك على إرسال الكرات العالية داخل منطقة الجزاء للمنافس ولم يستطع الاستفادة منها وترجمتها إلى أهداف وكانت الغالبية منها صيدا سهلا لدفاعات أسوان.

فيما اعتمد ممثل الصعيد على الهجمات المرتدة وإغلاق الخطوط الخلفية أمام لاعبو الزمالك ولم يظهر أشرف بنشرقي بالشكل القوى خلال مجريات اللقاء رغم وجود مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض والأخير سدد العديد من الكرات القوية برأسه ما شكلت خطورة وتهديدًا على مرمى زهرة الجنوب.

وشهد الشوط الثاني إرسال هيثم الفيل كرة داخل منطقة الجزاء أمسك بها محمد أبو جبل حارس الزمالك، ومرر ،فى الدقيقة 51، حازم امام كرة عرضية الى أحمد سيد زيزو امام منطقة الجزاء سددها الأخير بقوة تعلو عارضة حارس مرمى أسوان ومرر أحمد فتوح كرة عرضية فى الدقيقة 52 سددها أوباما بغرابة أعلى عارضة المنافس وأرسل حازم إمام كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها يوسف أوباما برأسه تمر إلى جوار مرمى حارس أسوان فى الدقيقة 57 وقاد فى الدقيقة 61 إمام عاشور هجمة عنترية وراوغ مدافعى أسوان ومرر الكرة الى مصطفى محمد الذى لم ينجح فى السيطرة على الكرة.

وأهدر يوسف أوباما فى الدقيقة 81 فرصة تسجيل هدف التقدم بعدما سدد الكرة برأسه وقام باتشيكو مدرب الزمالك بالدفع باللاعب أسامة فيصل بديلا عنه وكاد أحمد الألفى لاعب أسوان ان يشكل خطرا فى الدقيقة 84 بعدما استغل هجمة مرتدة وهدد الخطوط الخلفية ونجح غمام عاشور فى إيقافه وحصل لاعب أسوان على ركلة حرة.

وأضاع أسامة فيصل فى الدقيقة 89 فرصة هدف محقق بعدما سدد الكرة بغرابة داخل منطقة الجزاء تمر الى جوار مرمى حارس أسوان عمر رضوان ودفع باتشيكو مدرب الزمالك باللاعب فرجاني ساسي بدلا من امام عاشور وحسين فيصل بدلا من أشرف بنشرقي فى الوقت بدل الضائع.